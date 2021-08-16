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Irak'ın kuzeyinde 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan bir askerin şehit olduğunu, bir askerin de yaralandığını bildirdi.

Hamdi Çelikbaş   | 16.08.2021
Irak'ın kuzeyinde 1 asker şehit oldu

Ankara

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü mensuplarının Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesindeki bir üs bölgesini hedef aldığı belirtildi.

Çıkan çatışmada ağır yaralanan bir askerin kaldırıldığı hastanede şehit olduğu, bir askerin de yaralandığı bilgisi verilen açıklamada, "Yaralı silah arkadaşımız derhal hastaneye sevk edilmiş ve tedavisine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz." ifadesi kullanıldı.

Milli Savunma Bakanı Akar'dan taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Öztürk için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Akar'ın Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından paylaşılan mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesi kullanıldı.

"Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır" başlığıyla yayımlanan mesajda, şehit Öztürk'ün fotoğrafına da yer verildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de şehit Muhammed Öztürk için taziye mesajı yayımladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Twitter hesabından paylaşılan Orgeneral Güler'in taziye mesajında, şehit asker için Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilendi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesindeki bir üs bölgesine bölücü terör örgütü mensuplarınca saldırı düzenlendiğini duyurmuş, teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan bir askerin şehit olduğunu, bir askerin de yaralandığını bildirmişti.

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