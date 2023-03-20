Irak Başbakanı es-Sudani, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 21-22 Mart'ta Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında, Türkiye-Irak ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek.
Terörle mücadele, Irak'ın yeniden imarı, ticaret ve enerji alanları başta olmak üzere iki ülke işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla atılabilecek müşterek adımların ele alınacağı görüşmelerde, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.