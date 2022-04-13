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İnsansız hava aracı 'ANKA'lar serseri mayınları başarıyla tespit etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), insansız hava aracı ANKA-B'lerin radar sistemleri kullanılarak yapılan "serseri mayın tespit" denemelerinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Hamdi Çelikbaş   | 13.04.2022
İnsansız hava aracı 'ANKA'lar serseri mayınları başarıyla tespit etti

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının denizlerde sürüklenen mayınların tespiti için ANKA-B'lerin üzerinde bulunan SARPER ve MİLSAR radar sistemlerini kullanarak Aksaz Körfezi'nde "serseri mayın tespit" denemeleri yaptığı belirtildi.

Söz konusu denemelerin başarıyla tamamlandığı bildirilen açıklamada, ANKA-B'lerin fotoğrafları da paylaşıldı.

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