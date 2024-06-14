Dolar
32.66
Euro
34.97
Altın
2,313.98
ETH/USDT
3,479.00
BTC/USDT
66,953.00
BIST 100
10,513.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Etimesgut Şehit Yasin Kendircioğlu Ortaokulu'nda 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirme Toplantısı’nda konuşuyor. İsveç'in başkenti Stockholm’de üniversite kampüsünde Filistin'e destek gösterisi düzenleyen öğrencilere polis müdahale ediyor.
logo
Gündem

İllere göre bayram namazı saatleri

Kurban Bayramı namazı Ankara'da 05.54, İstanbul'da 06.07, İzmir'de 06.21, Iğdır'da 05.10'da kılınacak

Fırat Taşdemir  | 14.06.2024 - Güncelleme : 14.06.2024
İllere göre bayram namazı saatleri

Ankara

Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

"Adana: 05.52, Adıyaman: 05.38, Afyonkarahisar: 06.07, Ağrı: 05.14, Aksaray: 05.54, Amasya: 05.41, Ankara: 05.54, Antalya: 06.11, Ardahan: 05.12, Artvin: 05.15, Aydın: 06.20, Balıkesir: 06.15, Bartın: 05.52, Batman: 05.27, Bayburt: 05.24, Bilecik: 06.05, Bingöl: 05.26, Bitlis: 05.21, Bolu: 05.57, Burdur: 06.10, Bursa: 06.09, Çanakkale: 06.20, Çankırı: 05.50, Çorum: 05.44, Denizli: 06.15, Diyarbakır: 05.30, Düzce: 05.59, Edirne: 06.15, Elazığ: 05.32, Erzincan: 05.28, Erzurum: 05.21, Eskişehir: 06.04, Gaziantep: 05.43, Giresun: 05.30, Gümüşhane: 05.26, Hakkari: 05.17, Hatay: 05.50, Iğdır: 05.10, Isparta: 06.09, İstanbul: 06.07, İzmir: 06.21, Kahramanmaraş: 05.44, Karabük: 05.52, Karaman: 06.00, Kars: 05.12, Kastamonu: 05.47, Kayseri: 05.47, Kilis: 05.45, Kırıkkale: 05.52, Kırklareli: 06.12, Kırşehir: 05.51, Kocaeli: 06.04, Konya: 06.01, Kütahya: 06.07, Malatya: 05.37, Manisa: 06.19, Mardin: 05.29, Mersin: 05.55, Muğla: 06.19, Muş: 05.23, Nevşehir: 05.50, Niğde: 05.52, Ordu: 05.32, Osmaniye: 05.48, Rize: 05.21, Sakarya: 06.02, Samsun: 05.37, Şanlıurfa: 05.38, Siirt: 05.23, Sinop: 05.40, Şırnak: 05.22, Sivas: 05.28, Tekirdağ: 06.13, Tokat: 05.39, Trabzon: 05.24, Tunceli: 05.30, Uşak: 06.11, Van: 05.16, Yalova: 06.07, Yozgat: 05.47, Zonguldak: 05.55."

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.03'te, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.31'de, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.29'da, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da da 05.41'de eda edilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan: Karnelerini alan tüm öğrencilerimizin sevincini canıgönülden paylaşıyor, iyi tatiller diliyorum
İllere göre bayram namazı saatleri
Arafat ziyareti güvenlik için dron ve helikopterlerle takip edilecek
İstanbul için sağanak uyarısı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu geçişinde akıcı yoğunluk yaşanıyor

Benzer haberler

İllere göre bayram namazı saatleri

İllere göre bayram namazı saatleri

Milli parklar ve tabiat parkları Kurban Bayramı için hazır

D-100 kara yolunda 14-16 Haziran tarihlerinde ağır tonajlı araçlara seyir kısıtlaması uygulanacak

Kamerun'da Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında hareketlilik yaşanıyor

Kamerun'da Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında hareketlilik yaşanıyor
Bayram tatili öncesinde Bodrum'da yoğunluk yaşanıyor

Bayram tatili öncesinde Bodrum'da yoğunluk yaşanıyor
Ankara'da belediyelerin Kurban Bayramı hazırlıkları sürüyor

Ankara'da belediyelerin Kurban Bayramı hazırlıkları sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet