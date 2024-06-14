Dolar
32.66
Euro
34.97
Altın
2,313.98
ETH/USDT
3,479.00
BTC/USDT
66,953.00
BIST 100
10,513.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Etimesgut Şehit Yasin Kendircioğlu Ortaokulu'nda 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirme Toplantısı’nda konuşuyor. İsveç'in başkenti Stockholm’de üniversite kampüsünde Filistin'e destek gösterisi düzenleyen öğrencilere polis müdahale ediyor.
logo
Gündem

Arafat ziyareti güvenlik için dron ve helikopterlerle takip edilecek

"Müslümanların büyük buluşması" olarak nitelendirilen ve 1,5 milyondan fazla hacı adayının gerçekleştireceği Arafat ziyaretinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için bölge dronlar ve helikopterlerle anbean takip edilecek.

Sarp Özer  | 14.06.2024 - Güncelleme : 14.06.2024
Arafat ziyareti güvenlik için dron ve helikopterlerle takip edilecek

Mekke

Hacı adaylarının Arafat ziyareti kapsamında hazırlıklar tamamlandı.

Suudi Arabistanlı yetkililerden edinilen bilgiye göre, herhangi bir olumsuzluk veya izdiham yaşanmaması için alınan birçok tedbirin arasında, dron ve helikopter kullanımı da bulunuyor.

Mekke'nin yaklaşık 25 kilometre doğusunda yer alan Arafat, helikopterler ve dronlarla havadan takip edilecek. Alınan görüntülerin anlık incelenerek olası bir olumsuzluğun önüne geçilmesi hedefleniyor.

"Akıllı robot" Zumba da görev alacak

Arafat'ta bu yıl yeni bir uygulamanın da hayata geçirileceği belirtildi.

Geçen sene ilk kez pilot olarak uygulanan proje kapsamında, bölgede elektrikli skuterler de hacılara hizmet verecek. Cep telefonlarına indirecekleri uygulamayla araçları kullanabilecek hacılar, Müzdelife-Mina ve Mescid-i Haram arasında bundan yararlanabilecek. Engelli veya yaşlı hacılar için özel elektrikli araçlar da bölgede görev yapacak.

Öte yandan, gelecek yıllarda yapay zekaya sahip robotların da hacı adaylarına ve umre yapacak ziyaretçilere hizmet vermesi planlanıyor. Yapay zeka interaktif hizmet robotu Zumba'nın, ziyaret alanlarında hacı adaylarının yönlendirilmesine katkı sağlayacağı ifade ediliyor.

Aralarında Türkçenin de bulunduğu birçok dilde sesli hizmet verebilen "akıllı robot" Zumba'nın, gelecek yıllarda hizmet vermeye başlamasının hedeflendiği bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan: Karnelerini alan tüm öğrencilerimizin sevincini canıgönülden paylaşıyor, iyi tatiller diliyorum
İllere göre bayram namazı saatleri
Arafat ziyareti güvenlik için dron ve helikopterlerle takip edilecek
İstanbul için sağanak uyarısı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu geçişinde akıcı yoğunluk yaşanıyor

Benzer haberler

Arafat ziyareti güvenlik için dron ve helikopterlerle takip edilecek

Arafat ziyareti güvenlik için dron ve helikopterlerle takip edilecek

Diyanet, 84 bin 942 hacı adayını 655 otobüsle Arafat'a taşıyacak

Arafat'ta "büyük buluşma" için hazırlıklar tamamlanıyor

"Helikopter" ebeveyni olan çocuklar büyümek istemiyor

"Helikopter" ebeveyni olan çocuklar büyümek istemiyor
Antalya'da olası orman yangınlarına karşı hazırlıklar tamamlandı

Antalya'da olası orman yangınlarına karşı hazırlıklar tamamlandı
Yeni kamikaze dron SAGAN tehditleri avlayacak

Yeni kamikaze dron SAGAN tehditleri avlayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet