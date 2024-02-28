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İlk hava şehitleri için anma uçuşu gerçekleştirildi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait Deniz Karakol Uçağı, 110 yıl önce İstanbul-Kahire seferini yapan uçağın düşmesi sonucu şehit olan Yüzbaşı Fethi Bey ve Üsteğmen Sadık Bey'in anısına anma uçuşu icra etti.

Serdar Açıl  | 28.02.2024 - Güncelleme : 28.02.2024
İlk hava şehitleri için anma uçuşu gerçekleştirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul-Kahire seferini yaparken 27 Şubat 1914'te uçaklarının düşmesi sonucu şehit olan Yüzbaşı Fethi Bey ve Üsteğmen Sadık Bey'in kullandığı güzergahta anma uçuşu icra edildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul-Kahire seferi için yola çıkan ve 27 Şubat 1914'te Taberiye Gölü yakınlarında uçaklarının düşmesi sonucu şehit olan Yüzbaşı Fethi Bey ve Üsteğmen Sadık Bey'in, şehadetlerinin yıl dönümünde Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Deniz Karakol Uçağı tarafından Fethi Bey'in 110 yıl önce kullandığı güzergah üzerinde, İstanbul-Hatay arasında anma uçuşu icra edildi."

Öte yandan MSB, SOLOTÜRK gösteri ekibinin ilk hava şehitlerini anmak için gerçekleştirdiği uçuşun görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaştı.

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