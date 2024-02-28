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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, özel bakım merkezindeki şiddet olayına ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tekirdağ'da özel bir bakım merkezinde yaşlıya şiddet uygulanmasının ardından kuruluşta teftiş yapıldığını, bazı kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ve bakım merkezine para cezası uygulandığını bildirdi.

Orhan Onur Gemici  | 28.02.2024 - Güncelleme : 28.02.2024
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, özel bakım merkezindeki şiddet olayına ilişkin açıklama

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Tekirdağ'daki özel bir bakım merkezinde görev yapan personelin, bir yaşlıya şiddet uyguladığı haberlerine ilişkin açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

Söz konusu olayın 9 Şubat'ta meydana gelmesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı ekiplerin ivedilikle bakımevinde incelemelerde bulunduğu aktarılan açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Bakanlığımız tarafından kuruluşta teftişler yapılmış, olayla ilgili idari soruşturma titizlikle yürütülerek, söz konusu şahıslar ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Başlatılan adli ve idari soruşturma neticesinde özel bakım merkezi tarafından iki bakım personelinin iş akdi sonlandırılmıştır.

İdari soruşturma sonucu özel bakım merkezine Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği kapsamında idari para cezası verilmiş, adli soruşturma sonucu ise bir bakıcı personel tutuklanmış, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır."

Bakanlık olarak, yargıya intikal eden olayda ihmali olanlarla ilgili hukuki sürecin yakın takipçisi olunacağı kaydedilen açıklamada, Bakanlığa ulaşan her iddianın titizlikle incelenmesine, engelli ve yaşlı bireylerin kuruluşlarda en iyi hizmeti alması için çalışılmasına devam edileceği bildirildi.

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