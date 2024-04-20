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İlk "Blue Talks" etkinliği Ankara'da düzenlenecek

"Değişimin İçinde: Okyanus Eylemi ve İklim Değişikliği" temasıyla ilk "Blue Talks" etkinliği, 22 Nisan'da Ankara'da düzenlenecek.

Büşranur Koca  | 20.04.2024 - Güncelleme : 20.04.2024
İlk "Blue Talks" etkinliği Ankara'da düzenlenecek

Ankara

Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu etkinlik, üst düzey diplomatik katılım ve ortak çevresel eylem için önemli bir platform görevi görecek.

Bizim Dünyamız Vakfı tarafından Birleşmiş Milletler (BM) Barış Üniversitesi işbirliğiyle, Dışişleri Bakanlığı ve Kosta Rika'nın Ankara Büyükelçiliği destekleriyle düzenlenecek "Blue Talks" etkinliğine, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay​​​​​​​ ile Kosta Rika, Fransa, Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi birçok ülkenin Ankara büyükelçileri katılacak.

"Değişimin İçinde: Okyanus Eylemi ve İklim Değişikliği" temasıyla düzenlenecek "Blue Talks" etkinliğinde, küresel düzeyde kritik öneme sahip iklim diplomasisi ele alınacak.

Her yıl düzenlenmesi planlanan etkinlik, okyanusların iklim dayanıklılığındaki önemine odaklanacak ve etkinlikte üst düzey yetkililer ile uzmanların görüşlerine yer verilecek.


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