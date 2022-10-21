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İlham Aliyev, Binali Yıldırım'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ı Bakü'de tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Ruslan Rehimov   | 21.10.2022
İlham Aliyev, Binali Yıldırım'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu

Baki

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yıldırım'la bir süre sohbet eden Aliyev geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Aliyev ayrıca, Yıldırım'la birlikte kaza geçiren ve aynı hastanede tedavi gören AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ve koruma görevlisi Oğuzhan Demirci'yi de ziyaret ederek acil şifalar diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Azerbaycan'a gelen Yıldırım ve Ayrım'ın içinde bulunduğu araç Cebrayıl'dan Zengilan'a giderken kaza geçirmişti.

Yıldırım ve Ayrım helikopterle Bakü'ye götürülerek tedavi altına alınmıştı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik; Yıldırım, Ayrım, Demirci'nin durumunun iyi olduğunu açıklamış, ambulans uçakla Türkiye'ye döneceklerini bildirmişti.

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