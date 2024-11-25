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Ilgaz Dağı'nda yoğun kar etkili oluyor

Ilgaz Dağı'nda kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı.

Bilal Kahyaoğlu, Semih Yüksel  | 25.11.2024 - Güncelleme : 25.11.2024
Ilgaz Dağı'nda yoğun kar etkili oluyor

Kastamonu

KASTAMONU (AA) - Ilgaz Dağı'nda kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı.

Kentte iki gündür süren kar Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı bölgesinde yoğunlaştı.

Kar kalınlığının 20 santimetreyi aştığı Ilgaz Dağı'nda 2016 yılında açılan Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli sayesinde ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmıyor.

Kent genelinde Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Kent merkezinde de aralıklarla etkili olan kar yağışı dron ile görüntülendi.



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