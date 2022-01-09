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Ilgaz Dağı'nda sis havadan görüntülendi

Ilgaz Dağı'nı anlatan "Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" şarkısında geçen "Senin dumanlı başın bulutları deliyor" sözlerini yansıtan manzaralar havadan görüntülendi.

Özgür Alantor   | 09.01.2022
Ilgaz Dağı'nda sis havadan görüntülendi Fotoğraf: Özgür Alantor - Anadolu Ajansı

Kastamonu

Her mevsim ziyaretçilerine yeni güzellikler sunan Ilgaz Dağı, kış aylarında beyaz, yazın yeşil, sonbaharda da hazan renklerine bürünüyor. Zaman zaman bölgede etkili olan sis de dağın farklı tonlardaki güzelliklerinin ortaya çıkmasına neden oluyor.

09.01.2022

Ilgaz Dağı'nda sis havadan görüntülendi

Ilgaz Dağı'nı anlatan "Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" şarkısında geçen "Senin dumanlı başın bulutları deliyor" sözlerini yansıtan manzaralar havadan görüntülendi.

Dağın eteklerini kaplayan sis tabakası, AA muhabiri tarafından drone ile görüntülendi.

Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, AA muhabirine, Ilgaz'ı herkesin görmesi gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Şu anda Ilgaz Dağı'nın eteklerinde çam ağaçlarının altında sisle kuşatılmış bir vadideyiz. Ölmeden önce görülecekler listesi diye klişe bir lafımız vardır. Bunlar arasına Ilgaz Dağı'nı, Ilgaz Dağı'ndaki sisi, bu manzarayı, eklemek gerekiyor. Bunu kelimelerle anlatmak yetmiyor. Bunu gelip görmek gerekiyor. Adeta sis denizi içinde yüzen o dağları, o sis denizi içinden baş vermiş çam ağaçlarını görmek insana müthiş bir duygu katıyor. Ilgaz Dağı'na sadece kar, kayak veya farklı aktiviteler için değil, bunun için bile gelmeye değer."


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