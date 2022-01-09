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Yurdun kuzeydoğu bölgeleri ve Sivas için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sivas çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına beklendiğini bildirdi.

Ahmet Sertan Usul   | 09.01.2022
Yurdun kuzeydoğu bölgeleri ve Sivas için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Ankara

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sivas çevrelerinde, güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (60-90 kilometre/saat) bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yerde kar örtüsünün bulunduğu ve rakımı 1500 metrenin üzerindeki yerlerde, kar erimeleri ve çığ tehlikesi ile ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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