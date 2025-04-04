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Ilgaz Dağı'nda sis etkili oldu

Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında yer alan Ilgaz Dağı'nda sis etkili oldu.

Özgür Alantor  | 04.04.2025 - Güncelleme : 04.04.2025
Ilgaz Dağı'nda sis etkili oldu Fotoğraf: Özgür Alantor/AA

Kastamonu

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı'nda hava sıcaklığı düştü.

Dağın zirvesi ve kayak merkezlerinin bulunduğu noktalarda belirli aralıklarla sis etkili oldu.

Bölgede zaman zaman kar yağışı da etkili oluyor.

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