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Ilgaz Dağı'na kar yağdı

Türkiye'nin kayak ve kış turizmi merkezleri arasında yer alan Ilgaz Dağı'nda kar yağışı etkili oldu.

Bilal Kahyaoğlu  | 28.04.2023 - Güncelleme : 28.04.2023
Ilgaz Dağı'na kar yağdı Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu/AA

Kastamonu

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı'nda sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı 5 santimetreyi geçti.

Kar yağışı ile kayak merkezi beyaza bürünürken, ormanlar da beyaz örtüyle kaplandı.

Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, kar yağışının Ilgaz Dağı'na çok yakıştığını dile getirerek, "Ilgaz'ımız beyaz gelinliğini çıkarmak istemiyor. Bu bizi doğa fotoğrafçıları olarak çok mutlu ediyor. Kar yağdığını duyar duymaz bu güzelliği fotoğraflayabilmek için fotoğraf makinemizi alıp Ilgaz Dağı'na koştuk." ifadelerini kullandı.

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