İlahiyatçı Prof. Dr. Faruk Beşer hayatını kaybetti
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ilahiyatçı Prof. Dr. Faruk Beşer'in hayatını kaybettiğini bildirdi.
Ankara/TBMM
Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Okuttuğu talebeleriyle, yazdığı kitaplarıyla, makaleleriyle amel defterinin hep açık kalacağını umduğumuz muhterem Prof. Dr. Faruk Beşer hocamızın mekanı cennet, derecesi ali olsun. İlim dünyasının başı sağ olsun. Başta ailesi olmak üzere talebelerine ve bütün sevenlerine sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.
İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) January 14, 2024
Okuttuğu talebeleriyle, yazdığı kitaplarıyla, makaleleriyle amel defterinin hep açık kalacağını umduğumuz muhterem Prof. Dr. Faruk Beşer hocamızın mekânı cennet, derecesi âlî olsun. İlim dünyasının başı sağ olsun. Başta ailesi olmak üzere… pic.twitter.com/FroElZr4j3
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, vefat eden Prof. Dr. Beşer için başsağlığı mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefat eden ilahiyatçı Prof. Dr. Faruk Beşer için, sosyal medya hesabından paylaştığı başsağlığı mesajında, "Dar-ı bekaya irtihal eden İslam Hukuku hocası, Prof. Dr. Faruk Beşer'e Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve talebelerine başsağlığı diliyorum. Değerli bir alim, yazar ve akademisyen idi. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
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Dâr-ı bekâya irtihal eden İslam Hukuku hocası Prof. Dr. Faruk Beşer'e Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve talebelerine başsağlığı diliyorum. Değerli bir alim, yazar ve akademisyen idi. Mekânı cennet olsun. pic.twitter.com/TBhYFndeVb— Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) January 14, 2024