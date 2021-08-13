Euro
10.06
Dolar
8.52
BIST 100
1,447.64
Altın
1,778.24
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İkna yoluyla bir terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK'dan kaçan bir örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Aybüke İnal Kamacı   | 13.08.2021
İkna yoluyla bir terörist teslim oldu

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, teslim olan PKK'lının 2015'te terör örgütüne katıldığı, Avrupa ve Belçika'da basın yayın faaliyeti yürüttüğü tespit edildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 127'ye yükseldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 21 bin 372 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti
ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 594 kişi hayatını kaybetti
ABD Gıda ve İlaç İdaresi, organ nakli yaptırmış kişilere üçüncü doz Kovid-19 aşısı olmayı tavsiye etti
Nevşehir'deki 14 sivil toplum kuruluşundan ortak 'aşı yaptırın' çağrısı

Benzer haberler

İkna yoluyla bir terörist teslim oldu

İkna yoluyla bir terörist teslim oldu

Terör örgütü PKK, Türk güvenlik güçlerine bazı NATO üyesi ülkelerin ürettiği silahlarla saldırdı

Adana'da PKK/KCK operasyonunda 26 zanlı gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı: Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta güvenli bölgeler terk edilmemeli

İçişleri Bakanlığı: Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta güvenli bölgeler terk edilmemeli
İkna çalışmaları sonucu 6 terörist teslim oldu

İkna çalışmaları sonucu 6 terörist teslim oldu
Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 80'i çipli kimlik kartına geçti

Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 80'i çipli kimlik kartına geçti