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İkna yoluyla 5 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 5 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Orhan Onur Gemici   | 17.07.2021
İkna yoluyla 5 terörist teslim oldu

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bugün teslim olan teröristlerin 2009-2015'te terör örgütüne katıldığı, Irak, İran ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

İkna çalışmaları sonucu, bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 107'ye yükseldi.

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