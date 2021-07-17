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Eyüpsultan'da plastik fabrikasında yangın çıktı

Eyüpsultan'da plastik madde üreten fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mehmet Ali Derdiyok   | 17.07.2021
Eyüpsultan'da plastik fabrikasında yangın çıktı Fotoğraf: Emrah Yorulmaz / AA

Istanbul

Topçular Mahallesi Bahçeli Sokak'taki plastik madde üreten fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından yangın çıkan fabrikada alevler yükseldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, ilk olarak fabrikanın yanındaki orman ürünleri imalathanesine alevlerin sıçramasını önleyerek, yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, soğutma çalışması başlatıldı.

Tatil dolayısıyla çalışma yapılmadığı öğrenilen fabrikada, büyük çapta hasar oluştu.


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