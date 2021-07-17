Euro
10.11
Dolar
8.52
BIST 100
1,363.28
Altın
1,811.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İkna çalışması sonucu bir terörist teslim oldu

Van Valiliği, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan bir teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Mesut Varol   | 17.07.2021
İkna çalışması sonucu bir terörist teslim oldu

Van

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin PKK/KCK'lı teröristlerin ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Ş.Y. isimli terörist, ikna çalışmaları sonucu Irak'ta KDP güçlerine teslim oldu.

Terörist, Van Cumhuriyet Başsavcılığı ile kurulan koordine neticesinde adli işlemlerinin yürütülmesi için Şırnak/Silopi Kara Hudut Sınır Kapısı'ndan Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince teslim alınacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 7 bin 666 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 38 kişi yaşamını yitirdi
İtalya'da Kovid-19 salgınında 3 binin üstünde günlük vaka kaydedildi
Almanya’da Kovid-19 vakaları yeniden artmaya başladı

Benzer haberler

İkna çalışması sonucu bir terörist teslim oldu

İkna çalışması sonucu bir terörist teslim oldu

Van'dan NASA'ya aile özlemi temalı yöresel kilimle teşekkür

Van'da balıkçılar 'vira bismillah' dedi

'Susmuyorlar, sineye çekmiyorlar'

'Susmuyorlar, sineye çekmiyorlar'
Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 12 ölü, 20 yaralı

Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 12 ölü, 20 yaralı
Şırnak'ta 7 yıl önce banka aracını soyan PKK'lı terörist eylem için geldiği Van'da yakalandı

Şırnak'ta 7 yıl önce banka aracını soyan PKK'lı terörist eylem için geldiği Van'da yakalandı