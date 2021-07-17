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Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da gençlerle buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çifte Minareli Medrese'de gençlerle bir araya geldi.

Zafer Fatih Beyaz,Mümin Altaş   | 17.07.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da gençlerle buluştu Fotoğraf: Mustafa Kamacı / AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da gençlerle buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çifte Minareli Medrese'de gençlerle bir araya geldi. ( Mustafa Kamacı - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'daki temasları kapsamında yapımı tamamlanan tesislerin toplu açılış töreninin ardından Çifte Minareli Medrese'ye geçti.

Medrese girişinde Erzurum bar ekibince sergilenen halk oyunuyla karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle sohbet etti, bazı gençlerin ve sanatçıların seslendirdiği yöresel türküleri dinledi.

Ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da gençlerin Erdoğan'a seslendirdiği "Elfida" şarkısının videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

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