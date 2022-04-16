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İkna çalışması sonucu bir PKK'lı terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, bir PKK'lı teröristin daha ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Barış Gündoğan   | 16.04.2022
İkna çalışması sonucu bir PKK'lı terörist daha teslim oldu

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan bir terörist daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan teröristin geçen yıl terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak 2022'den itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 23'e yükseldi.

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