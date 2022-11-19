İkna çalışmaları sonucu bir PKK'lı terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan bir teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
Ankara
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu teslim olan teröristin, 2005'te terör örgütüne katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Açıklamada, yılbaşından itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısının 108'e yükseldiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.