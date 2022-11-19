Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na taziye
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.
Ankara
Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hakk'a yürüyen kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'na Allah'tan rahmet, başta Sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere, tüm ailesine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Hakk’a yürüyen kardeşi Celal Kılıçdaroğlu’na Allah’tan rahmet, başta Sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere, tüm ailesine başsağlığı diliyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) November 19, 2022