Dolar
14.84
Euro
16.30
Altın
1,958.25
ETH/USDT
3,119.00
BTC/USDT
44,432.00
BIST 100
2,175.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İkna çalışmaları sonucu bir PKK'lı terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Muğla, Batman, Gaziantep ve Hatay emniyet müdürlüklerince yürütülen ikna çalışması sonucu bir PKK'lı örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Sefa Şahin   | 26.03.2022
İkna çalışmaları sonucu bir PKK'lı terörist daha teslim oldu

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, teslim olan teröristin 2011'de terör örgütüne katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

İkna çalışmaları sonucu 1 Ocak'tan bu yana teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 19'a yükseldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avustralya’da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyonu geçti
Türkiye'de 15 bin 303 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti
Almanya Sağlık Bakanı, eyaletlerden Kovid-19 salgınında acil önlem almasını istedi
Çin'de son 24 saatte 1366, Hong Kong'da 13 bin 74 Kovid-19 vakası tespit edildi
Avustralya’ya gidecekler için Kovid-19 test zorunluluğu 17 Nisan'da kaldırılacak

Benzer haberler

İkna çalışmaları sonucu bir PKK'lı terörist daha teslim oldu

İkna çalışmaları sonucu bir PKK'lı terörist daha teslim oldu

Dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Güzel hakkında 'yakalama kararı' çıkarıldı

Ülke genelinde 'Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması' yapıldı

İstanbul'da terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 18 kişi yakalandı

İstanbul'da terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 18 kişi yakalandı
İkna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan bir terörist daha teslim oldu

İkna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan bir terörist daha teslim oldu
İstanbul'da nüfus işlemleri için mobil tır hizmeti

İstanbul'da nüfus işlemleri için mobil tır hizmeti