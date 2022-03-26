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Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar ve sis etkisini gösteriyor.

Zafer Göder   | 26.03.2022
Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

Bolu

Otoyolun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler ile D-100 kara yolunun Elmalık, Abant Kavşağı, Dağkent, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde hafif kar etkili oluyor.

Bölgede sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Karayolları ekipleri, karla mücadele çalışmalarını sürdürürken, trafik polisleri de sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan, Bolu kent merkezinde de hafif kar görülüyor.


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