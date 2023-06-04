İkna çalışmaları sonucu 2 terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan 2 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde bugün terör örgütü PKK'dan kaçan 2 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ve 2014'te terör örgütüne katıldıkları, Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Bu yıl ikna çalışmaları sonucunda teslim olan örgüt mensubu sayısı 50'ye yükseldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.