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Gündem, Ramazan 2025

İki şehir aynı sofrada buluştu

Samsun ve Ordu büyükşehir belediyeleri, Ordu'nun İkizce ilçesi Şentepe ve Samsun'un Terme ilçesi Ambartepe mahallelerinde aynı caddede karşılıklı oturan vatandaşlara iftar verdi.

İlyas Gün  | 13.03.2025 - Güncelleme : 13.03.2025
İki şehir aynı sofrada buluştu Fotoğraf: İlyas Gün/AA

Samsun

Samsun ve Ordu büyükşehir belediyeleri, Ordu'nun İkizce ilçesi Şentepe ve Samsun'un Terme ilçesi Ambartepe mahallelerinde aynı caddede karşılıklı oturan vatandaşları aynı sofrada iftar yemeğinde buluşturdu.

Ordu'nun İkizce ilçesine 18 kilometre mesafedeki Şentepe ile Samsun'un Terme ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Ambartepe mahallelerini, 7 metrelik yol ayırıyor.

İki şehrin sınırı olan caddenin yarısının Ordu, diğer yarısının ise Samsun'a ait olması nedeniyle iki şehrin büyükşehir belediyeleri, vatandaşları aynı sofrada bir araya getirdi.

Samsun ve Ordu büyükşehir belediyeleri, iki şehri ayıran cadde üzerinde iftar yemeği verdi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan burada yaptığı açıklamada, Ordu ve Samsun'un ilk defa böyle bir iftar yemeği verdiğini söyledi.

İki şehrin vatandaşlarını aynı masada buluşturduklarını anlatan Doğan, "Bu caddenin bir tarafı Ordu, bir tarafı Samsun. Bu tabi ki ülkemizin bir güzelliği ve başka ilimizde iki şehrin böyle aynı sokağı yoktur. Bu kardeşliği inşallah renklerle de ortaya koyacağız. Ordu tarafını mor-beyaz, Samsun tarafını kırmızı-beyaz boyayacağız." dedi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ise güzel bir birlikteliği beraber yaşadıklarını vurgulayarak, "Burası hem iki şehrimizi ayırıyor hem de birleştiriyor. Bugün de bir masa etrafında halkımızı topladık. Burada en önemli şey kardeşlik duygusudur. Zaten Samsun'la biz yıllarca kardeşlik birlikteliğini sürdürüyoruz. Bugün de bu kardeşliğimiz fiziki olarak gerçekleşmiş oldu. Burası sembolik olarak mutluluğun resmiydi. Burada biz 3 gün boyunca festival de yapmayı planlıyoruz. Ayrıca mahallenin bir tarafını mor-beyaza diğer tarafını da kırmızı-beyaza boyama kararı aldık." ifadelerini kullandı.

İftar yemeğine Doğan ile Güler'in yanı sıra Samsun Valisi Orhan Tavlı, Ordu Valisi Mumamer Erol ve Samsun ile Ordu'dan vatandaşlar da katıldı.

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