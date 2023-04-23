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İHH ramazanda 4 milyon 744 bin kişiye yardım ulaştırdı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, ramazan çalışmaları kapsamında 4 milyon 744 bin kişiye yardım ulaştırdı.

Büşra Çoban  | 23.04.2023 - Güncelleme : 23.04.2023
İHH ramazanda 4 milyon 744 bin kişiye yardım ulaştırdı

İstanbul

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İHH, bu yıl "ramazan hayata bereket" sloganıyla gerçekleştirdiği ramazan çalışmalarını, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerde yoğunlaştırdı. Vakıf, savaş ve kriz yaşanan 36 ülkede de yardım faaliyetlerinde bulundu.

Yardımlardan, deprem bölgeleri ağırlıklı olmak üzere yurt içinde 2 milyon 704 bin, yurt dışında ise 2 milyon 40 bin kişi istifade etti.

Bağışçıların zekat, fitre ve fidyeleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı, yetimler ile ailelerine destek olundu. Yetimlere bayramlık giysi hediye edildi, kumanya dağıtıldı, iftar ile sahur yemekleri ikram edildi ve ihtiyaç sahiplerine nakdi yardımlarda bulunuldu.

Türkiye'de 217 bin 828, Suriye'de 29 bin 960 ve 35 ülkede 27 bin 852 olmak üzere toplam 275 bin 640 gıda kumanyası dağıtıldı.

Türkiye ve yurt dışında 58 bin 748 çocuğa bayramlık elbise hediye edildi.

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