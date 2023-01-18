İHH 2022'de 134 bini aşkın yetime yardım ulaştırdı
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, 2022'de Türkiye dahil 49 ülkedeki 134 bin 142 yetime hayırseverlerin yardımlarını ulaştırdığını açıkladı.
İstanbul
Vakıftan yapılan açıklamada, 30 yıldır yetimlere yönelik çalışmalar yürüten vakfın hayırseverlerin desteklerini Türkiye'de 13 bin 26, diğer 48 ülkede ise 121 bin 116 olmak üzere 134 bin 142 yetime her ay düzenli ulaştırdığı belirtildi.
Ebeveynlerini kaybeden ve akrabalarının yanında yaşamaları mümkün olmayan yetimler için yetimhaneler inşa eden vakfın, 2022 yılında 13 ülkedeki 42 yetimhane ve 2 yetim eğitim merkezi ile çalışmalarına devam ettiği aktarılan açıklamada, yetimhanelerde kalan çocukların aylık barınma, gıda, sağlık ve eğitim masraflarının karşılandığı kaydedildi.
Açıklamada, vakfın 2 bin 422 yetime eğitim ve 642 yetime burs desteği sağladığı, 15 bin 716 yetime kırtasiye seti verdiği, 6 bin 869 yetime Kur'an-ı Kerim ve kitap dağıttığı anlatıldı.
Sağlık projeleri ile yetim çocukların yanında yer alan vakfın, 23 bin 29 yetim çocuğa ameliyat, tedavi ve ilaç desteği verdiği, 433 yetime sağlık malzemesi desteğinde bulunduğu aktarılan açıklamada, 909 sağlık taraması, 70 yetime göz muayenesi ve gözlük dağıtımı yapıldığı, 32 çocuğun da sünnet edildiği bildirildi.
Açıklamada, 2022 yılında 882 aileye "Hayvancılık Projeleri" ile katkı sunulduğu, ailelere 4 bin 928 büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanı verildiği aktarıldı.
"Evden Gelir İmkanı Projeleri"
"Evden Gelir İmkanı Projeleri" kapsamında 751 aileye destek olan vakfın, "Gelir Temini Projeleri" ile 256 aileye yardım ettiği, bakkal, manav, elbise dükkanı, seracılık gibi alanlarda işletmeler açtığı, bazı ailelere de taşıma aracı tuktuk dağıttığı ifade edildi.
Açıklamada, 379 aileye kira desteği sağlandığı, 144 yetim ailesinin evinde tadilat ve onarım yapıldığı, 378 aileye ev eşyası yardımı, 46 aileye ise ev tadilatı desteği verildiği kaydedildi.
Ramazan Bayramı'nda Türkiye dahil 18 ülkede 128 bin 729 yetime yardım ulaştırıldığı bilgisi verilen açıklamada, Kurban Bayramı'nda ise Türkiye dahil 14 ülkede 51 bin 60 yetime bayramlık dağıtıldığı, yıl içinde de 42 bin 240 yetim çocuğa bayramlık harici kışlık ve mevsimlik kıyafet ulaştırıldığı belirtildi.
"25 bin 189 aileye gıda paketi dağıtıldı"
Açıklamada, "2022 yılında 25 bin 189 yetim ailesine gıda paketi, 7 bin 945 aileye adak-akika ve şükür kurbanı, 17 bin 435 yetime oyuncak, 2 bin 151 yetime okul forması, 6 bin 603 aileye market kartı, 530 yetime de bisiklet dağıtımı, 40 bin 390 yetim ve ailesine sosyal nakdi yardım, 3 bin 512 aileye yakacak yardımı, 5 bin 556 aileye battaniye yardımı, 2 bin 781 yetim ailesine de ev eşyası yardımı gerçekleştirildi." bilgisine yer verildi.
Vakfın 3 bin 150 yetime yemek ikramı yaptığı aktarılan açıklamada, 16 bin 783 yetimin katıldığı gezi ve aktivite, 16 bin 160 yetim ve annesinin katıldığı sosyal ve sportif program, 311 yetim annesine meslek edindirme kursu düzenlendiği kaydedildi.
Açıklamada, 1210 aileye fatura ödemesi, 233 yetime de çeyiz desteği sağlandığı, 925 yetime ise bayram harçlığı verildiği aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.