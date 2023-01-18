Bozcaada ve Gökçeada hatlarında fırtına nedeniyle yarın feribot seferi yapılamayacak
Çanakkale'de, Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında yarın yapılması planlanan feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale
Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, fırtına dolayısıyla yarın Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada güzergahlarındaki seferlerin iptal edildiği duyuruldu.
Açıklamada, diğer güzergahlarda deniz ulaşımının tarifeye göre süreceği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.