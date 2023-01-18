Dolar
18.79
Euro
20.35
Altın
1,916.26
ETH/USDT
1,578.10
BTC/USDT
21,222.00
BIST 100
5,400.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bozcaada ve Gökçeada hatlarında fırtına nedeniyle yarın feribot seferi yapılamayacak

Çanakkale'de, Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında yarın yapılması planlanan feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

Burak Akay   | 18.01.2023
Bozcaada ve Gökçeada hatlarında fırtına nedeniyle yarın feribot seferi yapılamayacak

Çanakkale

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, fırtına dolayısıyla yarın Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada güzergahlarındaki seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, diğer güzergahlarda deniz ulaşımının tarifeye göre süreceği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Geçen yılın en soğuk ilçelerinde bu sene sıcaklıklar arttı
İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin yenilenen amfileri ve eğitim blokları hizmete açıldı
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Eroğlu, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı
Bakan Çavuşoğlu'ndan helikopter kazası nedeniyle Ukrayna'ya taziye mesajı
İstanbul'da lodos etkisini sürdürüyor

Benzer haberler

Bozcaada ve Gökçeada hatlarında fırtına nedeniyle yarın feribot seferi yapılamayacak

Bozcaada ve Gökçeada hatlarında fırtına nedeniyle yarın feribot seferi yapılamayacak

İstanbul'da lodos etkili oluyor

California'da 8 milyon kişinin yaşadığı bölgede halen sel riski sürüyor

Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
Meteorolojiden Marmara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteorolojiden Marmara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Fransa'da kasırga nedeniyle 26 bölgede turuncu alarm verildi

Fransa'da kasırga nedeniyle 26 bölgede turuncu alarm verildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet