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İdlib'deki yetimlerin süt ve yumurtaları Kızılaydan

Türk Kızılay, İdlib'de bulunan 13 yetimhanedeki çocukların gelişimleri için başlattığı "Protein Destek Projesi"yle yumurta ve süt götürüyor.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 03.07.2021
İdlib'deki yetimlerin süt ve yumurtaları Kızılaydan

Ankara

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Kızılay, Suriye'de kendi ülkelerinde mülteci durumuna düşen mağdurların yaralarını sarmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Bölgede zor şartlar altında çadır kentlerde yaşam mücadelesi veren insanlara destek olan Türk Kızılay, acil ihtiyaçları karşılarken kalıcı çözümlerle de yerleşik hayata katkı sunuyor.

Suriye'deki kamp ve yetimhanelere de ihtiyaçlar noktasında aylık gıda, hijyen ve temel ihtiyaçları ulaştıran Türk Kızılay ekipleri, İdlib'de bulunan 13 yetimhanedeki yetimlerin gelişimleri için ayrıca "Protein Destek Projesi"ni başlattı.

Proje kapsamında hazirandan bu yana haftalık 5 bin adet 1 litrelik süt ile 51 bin yumurta götüren Kızılay ekipleri, hayırseverlerin bağışlarıyla bölgeye toplam 2 milyon 856 bin yumurta ile 180 bin adet 1 litrelik süt ulaştırdı.

660 metreden temiz içme suyu

Türk Kızılay, kirli suyun tüketilmesinden dolayı ortaya çıkabilecek hastalıkların önüne geçmek için uzun ömürlü, çok fonksiyonlu su kuyusu projelerini de bağışçıların eliyle hayata geçiriyor.

İdlib'in Sarmada ilçesi Mashad Ruhin bölgesinde, Türk Kızılaya tahsis edilen araziye planlanan briket evlerin ilk etap çalışmasını tamamlayıp aileleri yerleştiren Kızılay ekipleri, içme suyu için 660 metreden yapılan sondajla, günlük 210 metreküp kapasiteli takviye su kuyusunun da yapımını tamamladı.

Kızılay açtığı su kuyuları için ayrıca su depoları da inşa ediyor.

Briket evlerin diğer etaplarının yapımı sürerken Kefer Loisin çadır kampının briket evlere dönüştürülmesi çalışmaları da devam ediyor.

Düzenli yardımlarla Suriye'deki mağdurlara milletin elini uzatan Türk Kızılay, paydaş kuruluşlar ve bağışçıların destekleriyle yaptığı yardım planlamalarıyla da ailelerin temel yaşam ihtiyaçlarını gideriyor. Kızılay, İdlib'in yanı sıra Tel Abyad ve Resulayn kırsalındaki köylere de ulaşarak gıda kolileri dağıtıyor.

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