Dolar
32.13
Euro
34.51
Altın
2,236.05
ETH/USDT
3,495.00
BTC/USDT
69,123.00
BIST 100
9,161.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İDDEF, ramazanda 32 ülkede iftar sofraları kuruyor

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 32 ülkede hayırseverlerin desteğiyle iftar veriyor.

İrem Demir  | 01.04.2024 - Güncelleme : 01.04.2024
İDDEF, ramazanda 32 ülkede iftar sofraları kuruyor

İstanbul

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, ramazan ayı çalışmaları "İyilik Seninle" sloganıyla 56 ülke 310 bölgede gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda, hayırseverlerin bağışladığı zekat, fitre, fidye, kumanya ve diğer yardımları ihtiyaç sahiplerine teslim eden federasyon, Gazze ve deprem bölgesindeki aileler başta olmak üzere Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlar'da ihtiyaç sahiplerine, kuraklık, açlık ve iç savaş yaşayan kriz içindeki ülkelere ve medreselerde ücretsiz eğitim gören öğrencilere her gün iftar veriyor.

İDDEF, deprem bölgesindeki illerde mobil aşevi aracıyla hizmet vermesinin yanı sıra ramazanı İsrail'in saldırıları altında geçiren Gazze'deki fırınlarında günlük ürettiği 50 bin ekmeği ve 10 bin kişilik sıcak yemeği dağıtıyor.

Batı Afrika ülkesi Gine'deki Mahmud Ustaosmanoğlu Külliyesi'nde hazırlanan günlük 3 bin kişilik iftar 2. Abdülhamid Han Camii'nin bahçesinde kurulan sofralarla birlikte 5 ayrı bölgedeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Hayırseverlerin desteğiyle Türkiye'nin yanı sıra Bangladeş, Benin, Burkina Faso, Çad, Etiyopya, Fildişi Sahili, Gana, Gine Bissau, Kamerun, Kenya, Lübnan, Yemen, Nijerya, Somali, Suriye, Tanzanya, Uganda, Somali, Arnavutluk, Makedonya, Afganistan, Gine, Mali, Nijer, Pakistan, Kosova, Filipinler, Gazze, Sudan, Hindistan ve Kırgızistan'da her gün ihtiyaç sahibi kimselere ve medreselerde ücretsiz eğitim gören öğrencilere iftar veriliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
30 büyükşehir belediyesinin 6'sı el değiştirdi
Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefonda konuştu
Esenler'de kentsel dönüşümdeki binadan kopan beton blok dükkanın üzerine düştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile telefonda konuştu
Konya'dan Gazze'ye 22 yardım tırı gönderildi

Benzer haberler

İDDEF, ramazanda 32 ülkede iftar sofraları kuruyor

İDDEF, ramazanda 32 ülkede iftar sofraları kuruyor

Türk Kızılaydan Erbil'de ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı

Azerbaycan'daki Türk STK'ler "Birlik ve Kardeşlik İftarı"nda buluştu

Kudüs'ü ziyaret eden Müslümanlar, İsrail'in Gazze'deki saldırıları nedeniyle hüzün yaşıyor

Kudüs'ü ziyaret eden Müslümanlar, İsrail'in Gazze'deki saldırıları nedeniyle hüzün yaşıyor
Asırlık Yakutiye Medresesi, Erzurumluların ramazan etkinliklerine ev sahipliği yapıyor

Asırlık Yakutiye Medresesi, Erzurumluların ramazan etkinliklerine ev sahipliği yapıyor
TDV Gazze'de günde 3 bin kişiye iftar veriyor

TDV Gazze'de günde 3 bin kişiye iftar veriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet