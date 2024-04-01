Dolar
32.12
Euro
34.50
Altın
2,235.60
ETH/USDT
3,517.40
BTC/USDT
69,102.00
BIST 100
9,167.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Hatay'da heyelan riski nedeniyle taşınacak mahalleye 228 konut yapılacak

Hatay'ın Belen ilçesinde, heyelan riski nedeniyle farklı bölgeye taşınacak Kömürüçukuru Mahallesi'nde 228 konutun yapımına başlandı.

Kerim Saklar  | 01.04.2024 - Güncelleme : 01.04.2024
Hatay'da heyelan riski nedeniyle taşınacak mahalleye 228 konut yapılacak Fotoğraf: Kerim Saklar / AA

Hatay

Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce 228 konutun inşasına başlanan Kömürüçukuru Mahallesi'ni ziyaret etti.

Çalışmaları inceleyen Yılmaz, yetkililerden bilgi aldı.

Yılmaz, AA muhabirine, mahallenin, 2019'da meydana gelen heyelan nedeniyle yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki bir bölgeye taşınmasına karar verildiğini söyledi.

Mahalledeki bazı ikametlerin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde de hasar gördüğünü belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"AFAD'ın çalışmasıyla 228 konut olarak planlanan proje depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne devredildi. Büyük bir proje olarak tasarlanan konutlarda inşaat çalışmalarına başlandı. 400 yıllık mahallemiz, yeni yerine taşınacak, yeni bir mahalle oluşturulacak."

Yılmaz, konutların sosyal donatılarıyla örnek olacağını vurgulayarak, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
30 büyükşehir belediyesinin 6'sı el değiştirdi
Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefonda konuştu
Esenler'de kentsel dönüşümdeki binadan kopan beton blok dükkanın üzerine düştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile telefonda konuştu
Konya'dan Gazze'ye 22 yardım tırı gönderildi

Benzer haberler

Hatay'da heyelan riski nedeniyle taşınacak mahalleye 228 konut yapılacak

Hatay'da heyelan riski nedeniyle taşınacak mahalleye 228 konut yapılacak

Hatay'da çocuklar ramazanın maneviyatını camide etkinliklerle öğreniyor

Hatay'da depremlerde hasar alan ve restorasyonu tamamlanan mescit ibadete açıldı

Hatay'da gönüllüler her gün 12 bin kişilik iftar hazırlıyor

Hatay'da gönüllüler her gün 12 bin kişilik iftar hazırlıyor
Hatay'da yerel seçim için 3 bin 424 sandıktan 96'sı konteynerde kuruluyor

Hatay'da yerel seçim için 3 bin 424 sandıktan 96'sı konteynerde kuruluyor
Milli Savunma Bakanı Güler: ROKETSAN, Kırıkhan'da silah ve roket sistemleri üretecek bir tesis kuracak

Milli Savunma Bakanı Güler: ROKETSAN, Kırıkhan'da silah ve roket sistemleri üretecek bir tesis kuracak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet