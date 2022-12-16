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İçişleri Bakanlığının "MİDAS" Projesi Edirne'den başlatılacak

Milli kaynaklarla yürütülen projenin hayata geçirilmesiyle, koordinatlı sınır verisini talep eden kamu kurum ve kuruluşlarına elektronik bilgi sistemi üzerinden paylaşım yapılması hedefleniyor.

Salih Baran   | 16.12.2022
İçişleri Bakanlığının "MİDAS" Projesi Edirne'den başlatılacak

Edirne

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünce, Türkiye'nin mülki idari sınırlarına ilişkin coğrafi veri tabanlı harita üretim tekniklerine ve konumlama sistemlerine uygun şekilde idari birim sınırlarını sayısallaştırılmayı amaçlayan Mülki İdari Sınırların Güncellenmesi ve Sayısallaştırılması (MİDAS) Projesi Edirne'den başlatılacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, pilot bölge olarak seçilen Edirne'den başlatılacak proje kapsamında toplantı gerçekleştirildi.

Vali Kürşat Kırbıyık başkanlığında valilikte düzenlenen toplantıya İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Daire Başkanı Ahmet Dalkıran, vali yardımcıları Ali Uysal ve Eyyüp Batuhan Ciğerci, Tapu ve Kadastro 14. Edirne Bölge Müdürü Hayrullah Aksoy, ilgili kurum müdürleri ve temsilcileri katıldı.

Toplantıda İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı ekibi tarafından MİDAS projesi hakkında bilgilendirme yapıldı.

MİDAS kapsamında Edirne'deki çalışmaların 6 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Projenin amacı

Tamamen milli kaynaklarla yürütülen projenin hayata geçirilmesiyle koordinatlı sınır verisini talep eden kamu kurum ve kuruluşlarına, elektronik bilgi sistemi üzerinden paylaşım yapılması amaçlanıyor.

Projeyle tartışmalı idari sınırların sebep olduğu teknik, hukuki ve idari sorunların tespiti, yönetimi ve çözümüne yardımcı olacak ortak bir coğrafi veri tabanı ile envanter bilgilerine etkin erişim sağlanması, sağlıklı bir sayısal mülki idari bölümler haritasının elde edilmesi, yerel idarelerde kabul edilen birimlere ait merkez ve sınır bilgileri, merkezi idareyle ortak bir veri tabanında paylaşılarak, uygulamada tek elden yürütülen entegre bir sınır envanterinin oluşturulması, il, ilçe, köy, belediye ve mahalle yönetim alanlarının gerçek yüzölçümleri, arazi varlıkları ile nüfus yoğunluklarının kolayca hesaplanacağı standart bir veri yapısının teşkil edilmesi hedefleniyor.

Proje ile elde edilen sonuçlar ile ülke genelinde kamu hizmetlerinin yürütülmesinde, merkezi ve yerel planlamaların yapılmasında ve istatistiki verilerin üretilmesinde etkinliği ve verimliliği artırarak yeni bir e-Devlet uygulaması toplum hizmetine sunulmuş olacak.

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