Dolar
17.27
Euro
17.60
Altın
1,743.22
ETH/USDT
1,165.40
BTC/USDT
20,838.00
BIST 100
2,434.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İçişleri Bakanı Soylu'dan İstanbul metrosunda sözlü saldırıya uğrayan Senegalli aileye ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul metrosunda sözlü saldırıya maruz kalan Senegalli aileye ziyarette bulundu.

Serdar Açıl   | 10.07.2022
İçişleri Bakanı Soylu'dan İstanbul metrosunda sözlü saldırıya uğrayan Senegalli aileye ziyaret

Ankara

Edinilen bilgiye göre Soylu, Yenikapı-Hacıosman metro hattında bir kişinin sözlü saldırısına uğrayan Senegal asıllı Davut ve ailesini evlerinde ziyaret etti.

Aileye geçmiş olsun dileğini ileten Soylu, Davut'un kızları Rukiye ve Fatma'ya hediyeler verdi.

İkamet izniyle 11 yıldır Türkiye'de bulunan Müslüman aileye yönelik davranıştan büyük üzüntü duyduğunu dile getiren Soylu, "Böyle bir davranışı kabul etmiyoruz. Onların öfkesi size değil, bize." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Şentop, Katar Şura Meclisi Başkanı Al-Ghanim'in Kurban Bayramı'nı kutladı
İçişleri Bakanı Soylu'dan İstanbul metrosunda sözlü saldırıya uğrayan Senegalli aileye ziyaret
İstanbul'da su basan ev ve iş yerlerinde temizlik sürüyor
Bilecik'teki selde hayatını kaybeden kadın, son yolculuğuna uğurlandı
Kastamonu'da selin izinin silinmesi için Kurban Bayramı'nda da çalışmalar sürüyor

Benzer haberler

İçişleri Bakanı Soylu'dan İstanbul metrosunda sözlü saldırıya uğrayan Senegalli aileye ziyaret

İçişleri Bakanı Soylu'dan İstanbul metrosunda sözlü saldırıya uğrayan Senegalli aileye ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, göçmenlerle bayramlaşma töreninde konuştu

İçişleri Bakanı Soylu: Esenyurt'ta meydana gelen selde can kaybı yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan sınır bölgesinde görevli jandarma birliklerinin Kurban Bayramı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan sınır bölgesinde görevli jandarma birliklerinin Kurban Bayramı'nı kutladı
İçişleri Bakanı Soylu: Milyon nüfus başına trafik kazalarındaki can kaybı 9,6'dan 5,8 seviyelerine düştü

İçişleri Bakanı Soylu: Milyon nüfus başına trafik kazalarındaki can kaybı 9,6'dan 5,8 seviyelerine düştü
İçişleri Bakanı Soylu: Kurban Bayramı'nda trafik kurallarına uyumu artırmak için farkındalık kampanyası yürütülecek

İçişleri Bakanı Soylu: Kurban Bayramı'nda trafik kurallarına uyumu artırmak için farkındalık kampanyası yürütülecek