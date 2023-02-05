Dolar
18.83
Euro
20.33
Altın
1,865.95
ETH/USDT
1,663.20
BTC/USDT
23,377.00
BIST 100
4,997.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İç Anadolu için kuvvetli kar uyarısı

İç Anadolu'nun güney ve doğusunda yarın kuvvetli kar bekleniyor.

Fatma Sevinç Çetin   | 05.02.2023
İç Anadolu için kuvvetli kar uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuvvetli; Nevşehir, Niğde, Sivas, Kayseri çevreleri ile Yozgat'ın doğu kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Palandöken'de sömestir tatilinin son gününde yoğunluk yaşanıyor
Bitlis'te kent merkezi ve 4 ilçede okullara 1 günlük kar tatili
Başkent EDAŞ yoğun kar kaynaklı afet riskine karşı çalışmalarını sürdürüyor
İç Anadolu için kuvvetli kar uyarısı
Doğu ve Güneydoğu Anadolu için fırtına uyarısı

Benzer haberler

Yıldız Dağı'nda sömestir tatilinin keyfini çocuklar çıkardı

Yıldız Dağı'nda sömestir tatilinin keyfini çocuklar çıkardı

İç Anadolu için kuvvetli kar uyarısı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu için fırtına uyarısı

Ballıdağ'ın karlı zirvesi dronla görüntülendi

Ballıdağ'ın karlı zirvesi dronla görüntülendi
Gaziantep ve çevre illerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor

Gaziantep ve çevre illerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor
Doğu Anadolu'da kar ve soğuk hava etkili oluyor

Doğu Anadolu'da kar ve soğuk hava etkili oluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet