İç Anadolu için kuvvetli kar uyarısı
İç Anadolu'nun güney ve doğusunda yarın kuvvetli kar bekleniyor.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuvvetli; Nevşehir, Niğde, Sivas, Kayseri çevreleri ile Yozgat'ın doğu kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.
Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
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