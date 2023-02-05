Doğu ve Güneydoğu Anadolu için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu için yarın fırtına ve şiddetli rüzgar uyarısında bulundu.
Ankara
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren Doğu Anadolu genelinde güney yönlerden kuvvetli; Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Muş, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Şırnak, Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyinde ise zaman zaman fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.
Kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, kar olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.