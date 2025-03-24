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İBB'ye yönelik soruşturmalara ilgili eylemlerde 1133 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmasına ilişkin eylemlerde 123 polisin yaralandığını, 1133 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 24.03.2025 - Güncelleme : 24.03.2025
İBB'ye yönelik soruşturmalara ilgili eylemlerde 1133 şüpheli gözaltına alındı Fotoğraf: Harun Özalp/AA

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Anayasa'nın 34. maddesine göre "herkes önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahip olduğunu, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabileceğini" hatırlattı.

Anayasa'da toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usullerin kanunda gösterildiğini vurgulayan Yerlikaya, son günlerde bazı çevrelerin toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını istismar ederek, kamu düzenini bozma girişimlerinde bulunduğunu, sokak olaylarını körükleyerek polise saldırdığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"Bu tür eylemler, halkımızın huzur ve güvenliğini bozmaya yöneliktir. Gösterilerde 123 polisimiz yaralanmıştır. Bu eylemlerde asit, taş, sopa, havai fişek, molotof, balta ve bıçak ele geçirilmiştir. Polisimize saldıran, kamu malına zarar veren, halkımızın güvenliğini tehdit edenler hakkında yasal işlemler devam etmektedir. 19-23 Mart 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen yasa dışı eylemlerde 1133 şüpheli gözaltına alınmıştır. Yakalananlar arasında 12 farklı terör örgütüyle iltisaklı olan şahıslar belirlenmiştir. Ayrıca gözaltına alınan şahısların, aralarında uyuşturucu, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel taciz/istismar, kasten yaralama gibi suçların da bulunduğu 17 farklı suçtan adli işlem gördükleri tespit edilmiştir.

Buradan açıkça uyarıyoruz. Gençlerimizi, halkımızı kimse kendi siyasi emellerine kalkan yapmaya kalkmasın. Bunun vebalini sadece siyasi değil, hukuki olarak da kimse ödeyemez. Huzur ve güvenliğin tesisi için her zaman olduğu gibi görevimizin başındayız. Sokaklarımızın terörize edilmesine, milletimizin huzur ve güvenliğinin tehdit edilmesine kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir. Vatandaşlarımızı, bu tür provokasyonlara karşı dikkatli olmaya ve sağduyulu hareket etmeye davet ediyoruz."

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