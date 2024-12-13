İBB konserine soruşturma
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) "Tunceli Kültür Buluşmaları" programında sahne alan Pınar Aydınlar hakkında "suçu ve suçluyu övme" suçundan resen soruşturma başlatıldı.
İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB tarafından Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen Tunceli Kültür Buluşmaları" programında konser veren Pınar Aydınlar'ın Seyit Rıza'nın posterini açıp övücü ifadeler kullanması üzerine harekete geçti.Başsavcılık, Aydın ile yetkililer hakkında "suçu ve suçluyu övme" suçundan resen soruşturma başlattı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.