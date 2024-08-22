İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğüne "uyarı" yazısı
Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz inşai faaliyetlere ilişkin gerekli cezai işlemlerin yapılması konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Boğaziçi İmar Müdürlüğüne uyarı yazısı iletildi.
İstanbul
İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Maliki Ejder Batur, Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz inşai faaliyetlere ilişkin gerekli cezai işlemlerin yapılması konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Boğaziçi İmar Müdürlüğüne uyarı yazısı iletildiğini bildirdi.
#Canlı: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Üsküdar Vaniköy’de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde bir takım izinsiz inşai faaliyetlerin gerçekleştiği tespiti üzerine bölgede incelemelerde bulunuyor https://t.co/xEPuJrWba4— AA Canlı (@AACanli) August 22, 2024
Batur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Üsküdar Vaniköy’de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde birtakım izinsiz inşai faaliyetlerin gerçekleştiği tespiti üzerine İl Müdürlüğümüzce inceleme başlatılmış olup, mezkur bölgenin İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde olması nedeniyle gerekli cezai işlemlerin ivedilikle yapılması gerektiği konusunda uyarı yazısı ilgili kuruma iletilmiştir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.