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Bolu'nun Gerede ilçesinde ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı DRON- Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Üsküdar Vaniköy’de incelemelerde bulunuyor
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İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğüne "uyarı" yazısı

Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz inşai faaliyetlere ilişkin gerekli cezai işlemlerin yapılması konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Boğaziçi İmar Müdürlüğüne uyarı yazısı iletildi.

Muhammed Gencebay Gür  | 22.08.2024 - Güncelleme : 22.08.2024
İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğüne "uyarı" yazısı

İstanbul

İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Maliki Ejder Batur, Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz inşai faaliyetlere ilişkin gerekli cezai işlemlerin yapılması konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Boğaziçi İmar Müdürlüğüne uyarı yazısı iletildiğini bildirdi.

Batur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Üsküdar Vaniköy’de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde birtakım izinsiz inşai faaliyetlerin gerçekleştiği tespiti üzerine İl Müdürlüğümüzce inceleme başlatılmış olup, mezkur bölgenin İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde olması nedeniyle gerekli cezai işlemlerin ivedilikle yapılması gerektiği konusunda uyarı yazısı ilgili kuruma iletilmiştir."

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