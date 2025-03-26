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İBB Başkan Vekilliğine Meclis Üyesi Nuri Aslan seçildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan oylamada, İBB Başkan Vekilliğine CHP'li Meclis Üyesi Nuri Aslan seçildi.

Hasan Hüseyin Kul  | 26.03.2025 - Güncelleme : 26.03.2025
İBB Başkan Vekilliğine Meclis Üyesi Nuri Aslan seçildi

Istanbul

İBB Meclisi, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun yerine başkan vekili seçilmesi için toplandı.

Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ'ın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapılan toplantıda, başkan vekili seçimi için CHP Grubundan Meclis Üyesi Nuri Aslan, AK Parti Grubundan da Grup Başkanvekili de olan Meclis Üyesi Zeynel Abidin Okul aday gösterildi.

Meclis'te gizli oylamayla yapılan seçimin ilk turunda, 301 oy kullanılırken 5 oy geçersiz sayıldı. CHP'nin adayı Aslan 173, AK Parti'nin adayı Okul 123 oy aldı.

Seçimin ikinci turunda, 302 oy kullanıldı. Aslan'a 177, Okul'a 125 oy verildi.

İki turda da adaylardan biri, Meclis üyelerinin üçte ikisinin oyunu alamadığı için başkan vekili seçilemedi.

Bunun üzerine, salt çoğunluğun arandığı üçüncü tura geçildi.

Üçüncü turda 302 oy kullanıldı. CHP'nin adayı Aslan 177, AK Parti'nin adayı Okul 125 oy aldı.

Bu sonuçla İBB Başkan Vekili Nuri Aslan oldu.

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