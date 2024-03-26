Dolar
32.20
Euro
34.94
Altın
2,182.43
ETH/USDT
3,631.50
BTC/USDT
70,857.00
BIST 100
8,854.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor
logo
Gündem

İBB Başkan adayı Kurum: 31 Mart İstanbul'un bayramı olacak

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "31 Mart'ta biz İstanbul'da gereken cevabı vereceğiz. Güçlü bir şekilde vereceğiz. 31 Mart İstanbul'un bayramı olacak." dedi.

Hikmet Faruk Başer  | 26.03.2024 - Güncelleme : 26.03.2024
İBB Başkan adayı Kurum: 31 Mart İstanbul'un bayramı olacak

İstanbul

Sultangazi'de seçim otobüsünden halka seslenen Kurum, mevcut İBB yönetiminin ilçeye son 5 yılda çivi çakmadığını söyledi.

Kurum, mevcut İBB yönetiminin kendi projelerini eleştirdiğini belirterek, "İş bilmez mevcut İBB yönetimi İstanbul'un kaynaklarını kendi geleceği için harcıyor. İstanbul'un emeğini, alın terini görmezden geliyorlar. İstanbulluların sorunlarını çözmek bir yana kendi partisini dizayn etmek için 80 ilde miting miting geziyor. Balya balya paralarla fotoğraf veriyorlar. Bu balya balya paraların hesabını soracak mıyız?" diye konuştu.

İBB yönetiminin İstanbul'da kentsel dönüşüm ve ulaşım projeleriyle ilgili "Bu projeler yapılmamalı" dediğini hatırlatan Kurum, şöyle konuştu:

"Biz 'İstanbul'da 650 bin konutu dönüştüreceğiz.' dediğimiz de yapılmaması gerektiğini söylüyorlar. Ulaşımla ilgili o metroların yapılmaması gerektiğini söylüyorlar. Sen orada İstanbul'un parasını çarçur ederken, biz İstanbul'a 39 ilçeye 365 milyar liralık yatırım yapıyorduk. Biz Elazığ'da, Malatya'da afetzede kardeşimizin elinden tutarken, sen kayağa gidiyordun. Sen CHP'yi dizayn etmeye çalışırken, biz 11 ilde 180 bin konutun şantiyesini başlatıyorduk."

"31 Mart İstanbul'un bayramı olacak"

Murat Kurum, mevcut yönetimin iş bilmez, liyakatsiz ve beceriksiz olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakınız mal beyanından sonra mallar ortaya çıktı. Mal beyanından sonra 1,5 milyar liralık malı ortaya çıktı. Sen malını İstanbul'dan niye saklıyorsun, mal beyanında niye vermiyorsun? Bunlara 31 Mart'ta sandıkta cevabı vereceğiz. 31 Mart'ta onlara sandıkta öyle bir cevap vereceğiz ki ne olduklarını şaşıracaklar. Bir de eş genel başkanları var, bizim bedelli askerlik yapan kardeşlerimizin vatan sevgisini sorgulayan. Bizim Kur'an kursuna giden evlatlarımızı ortaçağ zihniyeti olarak addeden genel başkanları, genel başkanlığı kaybedecek. Diğeri de o çok sevdiği tatile gidecek. 31 Mart'ta biz İstanbul'da gereken cevabı vereceğiz. Güçlü bir şekilde vereceğiz. 31 Mart İstanbul'un bayramı olacak."

Kurum, daha sonra seçim otobüsüyle ilçedeki caddeleri gezdi, vatandaşları selamladı.

"İstanbul'un kaynağını İstanbul'a harcayacağız"

Murat Kurum, Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa'da seçim otobüsüyle gezerek vatandaşları selamladı.

Bayrampaşa'da vatandaşlara seslenen Kurum, İstanbul için hayallerinin olduğunu dile getirdi.

İstanbul'da evlerde deprem riskinin bulunmamasını ve trafik çilesinin yaşanmamasını hayal ettiklerini belirten Kurum, "Öyle bir İstanbul istiyoruz ki; sokakları huzurla, güvenle dolsun ve tüm İstanbullular mutlu olsun, tüm Bayrampaşa mutlu olsun. 1 Nisan sabahı Bayrampaşa'ya yeniden güneş doğacak." diye konuştu.

Kurum, vatandaşların açtığı "Ayancık yaptıklarını unutmadı" pankartını görünce şunları kaydetti:

"Biz de Ayancık'ı unutmadık, Sinop'u unutmadık, Kastamonu'yu unutmadık, Bartın'ı unutmadık, Elazığ'ı unutmadık, Malatya'yı unutmadık. Asrın felaketindeki 11 ilimizi ve depremzede kardeşimizi unutmadık, asla unutmayacağız. Asla sözünü unutanlardan, sözünü hatırlamayanlardan olmayacağız. İstanbul'un kaynağını İstanbul'a harcayacağız. Gözümüz, gönlümüz İstanbul için çalışacağız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, rakibi Aras'a yanıt verdi
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü soruşturmasında Hava Radar Mevzi Komutanlığında keşif yapıldı
Dışişleri: Yaşanan hadiseler PKK'nın Batı Avrupa’da toplumsal barışı tehdit ettiğini bir kez daha gösterdi
Adalet Bakanı Tunç: İsrail'e devlet demek mümkün değil
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Benzer haberler

İBB Başkan adayı Kurum: 31 Mart İstanbul'un bayramı olacak

İBB Başkan adayı Kurum: 31 Mart İstanbul'un bayramı olacak

İstanbul'daki "Narkoçelik-8" operasyonunda polisle kaçakçılar arasında çatışma çıktı

İstanbul yılın ilk 2 ayında 2 milyon 457 bin 518 yabancı ziyaretçi ağırladı

İBB Başkan adayı Kurum: Hiç kimsenin deprem endişesi yaşamadığı bir İstanbul hayal ediyoruz

İBB Başkan adayı Kurum: Hiç kimsenin deprem endişesi yaşamadığı bir İstanbul hayal ediyoruz
İBB Başkan adayı Kurum: İstanbul’un hakkını İstanbul’a teslim edeceğiz

İBB Başkan adayı Kurum: İstanbul’un hakkını İstanbul’a teslim edeceğiz
İstanbul'da bazı bölgelerde sağanak etkili oluyor

İstanbul'da bazı bölgelerde sağanak etkili oluyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet