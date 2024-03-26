İBB Başkan adayı Kurum: 31 Mart İstanbul'un bayramı olacak
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "31 Mart'ta biz İstanbul'da gereken cevabı vereceğiz. Güçlü bir şekilde vereceğiz. 31 Mart İstanbul'un bayramı olacak." dedi.
İstanbul
Sultangazi'de seçim otobüsünden halka seslenen Kurum, mevcut İBB yönetiminin ilçeye son 5 yılda çivi çakmadığını söyledi.
Kurum, mevcut İBB yönetiminin kendi projelerini eleştirdiğini belirterek, "İş bilmez mevcut İBB yönetimi İstanbul'un kaynaklarını kendi geleceği için harcıyor. İstanbul'un emeğini, alın terini görmezden geliyorlar. İstanbulluların sorunlarını çözmek bir yana kendi partisini dizayn etmek için 80 ilde miting miting geziyor. Balya balya paralarla fotoğraf veriyorlar. Bu balya balya paraların hesabını soracak mıyız?" diye konuştu.
İBB yönetiminin İstanbul'da kentsel dönüşüm ve ulaşım projeleriyle ilgili "Bu projeler yapılmamalı" dediğini hatırlatan Kurum, şöyle konuştu:
"Biz 'İstanbul'da 650 bin konutu dönüştüreceğiz.' dediğimiz de yapılmaması gerektiğini söylüyorlar. Ulaşımla ilgili o metroların yapılmaması gerektiğini söylüyorlar. Sen orada İstanbul'un parasını çarçur ederken, biz İstanbul'a 39 ilçeye 365 milyar liralık yatırım yapıyorduk. Biz Elazığ'da, Malatya'da afetzede kardeşimizin elinden tutarken, sen kayağa gidiyordun. Sen CHP'yi dizayn etmeye çalışırken, biz 11 ilde 180 bin konutun şantiyesini başlatıyorduk."
"31 Mart İstanbul'un bayramı olacak"
Murat Kurum, mevcut yönetimin iş bilmez, liyakatsiz ve beceriksiz olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bakınız mal beyanından sonra mallar ortaya çıktı. Mal beyanından sonra 1,5 milyar liralık malı ortaya çıktı. Sen malını İstanbul'dan niye saklıyorsun, mal beyanında niye vermiyorsun? Bunlara 31 Mart'ta sandıkta cevabı vereceğiz. 31 Mart'ta onlara sandıkta öyle bir cevap vereceğiz ki ne olduklarını şaşıracaklar. Bir de eş genel başkanları var, bizim bedelli askerlik yapan kardeşlerimizin vatan sevgisini sorgulayan. Bizim Kur'an kursuna giden evlatlarımızı ortaçağ zihniyeti olarak addeden genel başkanları, genel başkanlığı kaybedecek. Diğeri de o çok sevdiği tatile gidecek. 31 Mart'ta biz İstanbul'da gereken cevabı vereceğiz. Güçlü bir şekilde vereceğiz. 31 Mart İstanbul'un bayramı olacak."
Kurum, daha sonra seçim otobüsüyle ilçedeki caddeleri gezdi, vatandaşları selamladı.
"İstanbul'un kaynağını İstanbul'a harcayacağız"
Murat Kurum, Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa'da seçim otobüsüyle gezerek vatandaşları selamladı.
Bayrampaşa'da vatandaşlara seslenen Kurum, İstanbul için hayallerinin olduğunu dile getirdi.
İstanbul'da evlerde deprem riskinin bulunmamasını ve trafik çilesinin yaşanmamasını hayal ettiklerini belirten Kurum, "Öyle bir İstanbul istiyoruz ki; sokakları huzurla, güvenle dolsun ve tüm İstanbullular mutlu olsun, tüm Bayrampaşa mutlu olsun. 1 Nisan sabahı Bayrampaşa'ya yeniden güneş doğacak." diye konuştu.
Kurum, vatandaşların açtığı "Ayancık yaptıklarını unutmadı" pankartını görünce şunları kaydetti:
"Biz de Ayancık'ı unutmadık, Sinop'u unutmadık, Kastamonu'yu unutmadık, Bartın'ı unutmadık, Elazığ'ı unutmadık, Malatya'yı unutmadık. Asrın felaketindeki 11 ilimizi ve depremzede kardeşimizi unutmadık, asla unutmayacağız. Asla sözünü unutanlardan, sözünü hatırlamayanlardan olmayacağız. İstanbul'un kaynağını İstanbul'a harcayacağız. Gözümüz, gönlümüz İstanbul için çalışacağız."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.