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HÜRJET rotasını ilk yurt dışı uçuşuna çevirdi

Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET, yurt dışındaki ilk uçuşunu Mısır'da yapmaya hazırlanıyor.

Göksel Yıldırım  | 31.05.2024 - Güncelleme : 31.05.2024
HÜRJET rotasını ilk yurt dışı uçuşuna çevirdi

Ankara

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında ilk kez Türk Havacılık Uzay Sanayiinin (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerinden ayrılıp Samsun'da özel bir gösteri gerçekleştiren, ardından EFES-2024 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında İzmir'de uçan HÜRJET, gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Yurt içindeki bu uçuşların ardından HÜRJET, ilk kez yurt dışında gökyüzüyle buluşmaya hazırlanıyor. HÜRJET, 3-5 Eylül'de gerçekleştirilecek Egypt International Airshow'a katılacak, yapılması planlanan gösteriyle yeteneklerini sergileyecek.

Bu sınıfta bir uçak arayışında olan Mısır, HÜRJET ile ilgileniyor. Airshow kapsamında başta Mısır olmak üzere bölge ülkeleriyle HÜRJET ve diğer TUSAŞ ürünleriyle ilgili görüşmeler gerçekleştirilecek.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinin en prestijli havacılık ve savunma etkinliklerinden biri olan Egypt International Airshow, uluslararası havacılık endüstrisinin önde gelen isimlerini, savunma sanayisi profesyonellerini ve teknoloji meraklılarını bir araya getiriyor.

Yeni iş ortaklıkları ve bölgesel pazarlarla bağlantı kurma fırsatı sunan etkinlikte, Boeing, Airbus, Lockheed Martin, Dassault Aviation gibi küresel üreticiler ürün ve teknolojilerini tanıtıyor.

Etkinlikte, ayrıca dünyaca ünlü akrobasi timleri, askeri hava kuvvetleri ve çeşitli hava araçları uçuş gösterileri gerçekleştiriyor.

Pazar rüzgarı HÜRJET'in arkasından esiyor

HÜRJET'in dahil olduğu jet eğitim uçağı pazarı önemli bir potansiyel barındırıyor.

Bu alandaki pazar büyüklüğü 20 yıl içerisinde yıllık ortalama 1,6 milyar dolara ulaştı.

Gelecek 10 yıl içerisinde Türk Hava Kuvvetleri de dahil olmak üzere pek çok silahlı kuvvetin mevcut jet eğitim uçaklarının yerini gelişmiş sürümlerine bırakacak olması sebebiyle artan ihtiyacı karşılamak üzere ABD, Avusturalya, Brezilya, Avusturya, Bulgaristan, Belçika, Kolombiya, Fransa, Tayvan, Peru, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsveç gibi ülkeler çalışmaya başladı.

Aynı zamanda, yeni nesil savaş uçaklarının üstün performansları ve harp teknikleri, jet eğitim uçaklarında daha üst seviye performans ihtiyacını beraberinde getirdi. Bu da buna uygun yeni nesil jet eğitim olan uçaklarına olan ilgiyi artırıyor.

Hedef ayda 2 HÜRJET

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen HÜRJET Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı Projesi kapsamında çalışmalar Ağustos 2017'de başladı.

Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET, 30 Ocak 2023'te ilk kez motor çalıştırdı. Taksi testleri için 18 Mart 2023'te pistle buluşan HÜRJET, 25 Nisan 2023'te ilk kez gökyüzüyle buluştu.

TUSAŞ, HÜRJET'in seri üretim sürecinde ilk yıl 6-7 uçak yapıp sonraki seneden itibaren ayda 2, yılda 24 uçak imal etmeyi hedefliyor. 2025'ten sonra her ay 2 HÜRJET'in müşteriye teslim edilebilir olması amaçlanıyor.

HÜRJET'in Türk Hava Kuvvetlerine teslimatlarının da 2025'te başlaması planlanıyor.

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