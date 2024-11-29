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HSK kararnamesi Resmi Gazete'de

Muhammed Nuri Erdoğan  | 29.11.2024 - Güncelleme : 29.11.2024
HSK kararnamesi Resmi Gazete'de

Ankara

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımladı.

HSK Birinci Dairesinin adli yargıda 348 hakim ve savcı, idari yargıda ise 21 hakimin görev yeri değişikliğini kapsayan kararname ile 369 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

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