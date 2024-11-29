Dolar
34.67
Euro
36.63
Altın
2,639.01
ETH/USDT
3,585.70
BTC/USDT
95,564.00
BIST 100
9,640.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky, Eden Arena'da Fenerbahçe ile oynadıkları UEFA Avrupa Ligi maçı sonrası basın toplantısı düzenliyor
logo
Gündem

Atama kararları Resmi Gazete'de

Devlet Denetleme Kurulu ve Emniyet Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 29.11.2024 - Güncelleme : 29.11.2024
Atama kararları Resmi Gazete'de

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre Devlet Denetleme Kurulu üyeliklerine Cengiz Aydın, Semih İsa Çamurtaş ve Osman Öztürk atandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan ile Iğdır İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya görevlerinden alındı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğüne Bilecik İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne Hakan Yılmaz, Isparta İl Emniyet Müdürlüğüne Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne Ordu İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne Ahmet Acar ve Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne Niyazi Turgay atandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
HSK kararnamesi Resmi Gazete'de
Atama kararları Resmi Gazete'de
Genel Sağlık Sigortası'na ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Komisyonda kabul edildi
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Demokratik standartları yüksek bir Türkiye'yi hep birlikte inşa etmek zorundayız
Emniyet Genel Müdürü'nün adı kullanılarak gönderilen "dolandırıcılık" maillerine karşı uyarı

Benzer haberler

HSK kararnamesi Resmi Gazete'de

HSK kararnamesi Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

Emniyet Genel Müdürü'nün adı kullanılarak gönderilen "dolandırıcılık" maillerine karşı uyarı

Sağlık personelinin atama ve yer değiştirmesine ilişkin düzenlemeler Resmi Gazete'de

Sağlık personelinin atama ve yer değiştirmesine ilişkin düzenlemeler Resmi Gazete'de

Yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun Resmi Gazete'de

Yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun Resmi Gazete'de
Sivil hava meydanları ve limanların güvenlik stratejilerine ilişkin esaslar düzenlendi

Sivil hava meydanları ve limanların güvenlik stratejilerine ilişkin esaslar düzenlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet