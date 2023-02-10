Hizmet-İş Sendikasından depremzedelere 3 milyon lira bağış
HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyasına 3 milyon lira bağışladıklarını bildirdi.
Ankara
HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, afetten duydukları üzüntüyü belirterek hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.
Hizmet-İş olarak, depremin ardından yaraları sarabilmek için sendika bünyesinde kriz masası kurduklarını, tüm imkanları seferber ettiklerini bildiren Arslan, sendikanın ve HAK-İŞ'in arama kurtarma ekiplerinin çalışmalara katılmak üzere Kahramanmaraş'a gittiklerini belirtti.
Ekiplerin, 3 yaşındaki Gökçe ile annesi Vildan Hanım'ı enkazdan sağ kurtardıklarını vurgulayan Arslan, "Hizmet-İş Sendikası olarak, Konfederasyonumuz HAK-İŞ'in AFAD ile koordineli başlattığı 'HAK-İŞ ile Birlikte Depremzedelere Sen de El Uzat' yardım kampanyasına 3 milyon lira bağışta bulunduk." bilgisini paylaştı.
"Üyelerimizin her birine 2 bin 500 lira destek verme kararı aldık"
Depremden zarar gören sendika üyeleri ile bölgedeki depremzedelere mont, bot, eldiven, iç giyim, battaniye, uyku seti, ısıtıcı tüp, powerbank, çocuk bezi, temizlik ürünleri ve gıda malzemeleri gönderdiklerini aktaran Arslan, şu ifadeleri kullandı:
"Hizmet-İş Sendikası Yönetim Kurulumuzda, depremden etkilenen Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'daki 40 bin üyemizin her birine 2 bin 500 lira olmak üzere toplam 100 milyon lira afet desteği verme kararı aldık. Ayrıca depremden etkilenen üyelerimizin yaşadıkları kayıpları sağlıklı ve sistemli bir şekilde tespit edebilmek için 'Hizmet-iş Afet Destek Platformu' kurulmasını kararlaştırdık. Üyelerimize göndereceğimiz kısa mesajlarla 'www.hizmetisdestek.org.tr' web sitemizden 'Hizmet-iş Afet Destek Formu'nu doldurmalarını talep edeceğiz."
Arslan, sendika olarak, bütün imkanlarıyla üyelerinin ve milletin yanında olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Bugün acımız ne kadar büyükse gayretimiz ve dayanışmamız da o kadar büyük. Gün, yardımlaşma ve dayanışma günüdür, birlik olma günüdür. Enkaz altında kalan vatandaşlarımıza bir an önce ulaşılması ve sağ salim kurtarılması en büyük temennimizdir. Bölgede arama kurtarma ekipleri başta olmak üzere canla başla çalışan tüm gönüllülere kolaylıklar diliyoruz. Dualarımız bölgedeki tüm ekiplerimizle ve vatandaşlarımızla. Allah, ülkemizi ve milletimizi deprem ve benzer afetlerden korusun."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.