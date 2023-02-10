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Gaziantep İbrahimli Mahallesi’ndeki Ayşe - Mehmet Polat Sitesi’nde ekiplerin arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor
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Gündem, Asrın felaketi

Diyarbakır'da enkazdan çıkarılan anne ve oğlunun sesini ilk duyan ekip yaşadıklarını anlattı

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen Diyarbakır'da, yıkılan binanın enkazından 101 saat sonra anne ve oğlunu çıkaran arama kurtarma ekibindekiler, çalışmalar sırasında yaşadıklarını anlattı.

Ahmet Kaplan, Mehmet Sıddık Kaya   | 10.02.2023
Diyarbakır'da enkazdan çıkarılan anne ve oğlunun sesini ilk duyan ekip yaşadıklarını anlattı Fotoğraf: Ahmet Kaplan/AA

Diyarbakır

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentte yıkılan binalardan merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Cengizler Caddesi Hisami Apartmanı'nın enkazından ekiplerin çalışmalarıyla çıkarılan 32 yaşındaki anne Sebahat ve 10 yaşındaki oğlu Serhat Varlı'nın kaldırıldıkları hastanede tedavileri sürüyor.

Anne ile oğlunu kurtaran ekipte yer alan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Arama ve Kurtarma Biriminde (AKUB) görevli öğretmenlerden Şehmus Çelik, gazetecilere, öğretmenlerden oluşan 30 kişilik ekip olarak ilk defa bir afette görev aldıklarını söyledi.

"Dünyanın en güzel sesini duydum"

Depremin ilk anından itibaren diğer ekiplerle arama kurtarma çalışmalarına katıldıklarını belirten Çelik, şöyle dedi:

"Bulduğumuz her açıklıkta bir ses aradık. Sabah saatlerinde o sesi bulduk. İlk annenin sesini duydum. Yorgun bir sesti. İkinci kez konuşmasında anladım; 'Buradayım, buradayız.' demeye çalışıyordu. Hemen AFAD ve UMKE ekipleri ile kurtarma faaliyetine başladık. Hep, 'Dünyanın en güzel sesi.' diye duyardık. Gerçekten de öyleymiş. Dünyanın en güzel sesini duydum. Direndikleri için Sebahat anneye ve çocuğu Serhat'a çok teşekkür ediyoruz. Umut ve istekle çalışmaya devam ediyoruz."

"Kelimelerin bittiği bir an"

Ali Alioğlu da uzun süren çalışma sonucu anne ve oğlunu kurtarmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Bunun kendilerine yaşama sevinci verdiğini söyleyen Alioğlu, çalışmalara katılan bütün ekiplere teşekkür etti.

Mustafa Alper Cancanoğlu, büyük bir mutluluk yaşadıklarını vurgulayarak, "Emeklerimizin, çabalarımızın karşılığını bulması bizleri çok mutlu etti. Kelimelerin bittiği bir an, bir mucize. İnşallah diğer enkazlardan da böyle güzel haberler alırız." diye konuştu.

UMKE'de görevli Halil Kılıç da anne ve oğluna ulaşmak için yaklaşık 4 saatlik bir çalışma yaptıklarını, enkaz altından gelen sesin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Kılıç, "Bizim için sabah güneş Serhat ile doğdu. O her nefes alışverişinde biz de onunla beraber nefes aldık. Enkaz altında yeni Serhatlar bulmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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