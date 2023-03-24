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Gündem, Ramazan 2023

Hırka-i Şerif ziyarete açıldı

Hz. Muhammed'in vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan önemli kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif, ramazan dolayısıyla Fatih'teki Hırka-i Şerif Camisi'nde ziyarete açıldı.

Hikmet Faruk Başer  | 24.03.2023 - Güncelleme : 24.03.2023
Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fotoğraf: Kadir Kemal Behar - AA

İstanbul

Hırka-i Şerif'in, ramazanın ilk cuma günü ziyarete açılması vesilesiyle Hırka-i Şerif Camisi'nin bahçesinde düzenlenen törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, muhafız aile Veysel Karani'nin 59. kuşaktan torunu Barış Samir, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş'un dua okumasının ardından Hırka-i Şerif ziyarete açıldı.

Hırka-i Şerif'i görmek için cami bahçesinde vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Kutsal emanet, hafta içi 10.00-18.00, hafta sonu 09.00-18.00 saatleri arasında görülebilecek.

Kadir Gecesi teravih namazı sonrası saat 03.00'e kadar ziyaret edilebilecek Hırka-i Şerif, arife günü ikindi namazı sonrasında okunacak duanın ardından ziyaretten kaldırılacak.

"Hırka-i Şerif'i ziyaret etmek İstanbul geleneği"

Veysel Karani'nin 59. kuşaktan torunu Barış Samir, gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazanın ikinci gününe gelen bir cumada Hırka-i Şerif'in ziyarete açıldığını söyledi.

Bu sene Hırka-i Şerif'in daha uzun süre vatandaşların ziyaretine açık olacağını belirten Samir, "Hırka-i Şerif'i dualarla açtık çok şükür. Hırka-i Şerif'i ne kadar çok vatandaşımız ziyaret ederse biz o kadar memnun oluruz. Pandemiden dolayı 2 sene ziyarete açamadık, geçen sene de son 10 gün Hırka-i Şerif'i ziyarete açmıştık. Bu sene hasretimizi gidereceğiz. Vatandaşlar Hırka-i Şerif'e çok ilgi gösteriyorlar." ifadelerini kullandı.

Hırka-i Şerif'i ziyaret eden Neslihan Candan, Hırka-i Şerif'i ziyaret ettiği için çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Beni hep buraya annem getirir. 20 senedir Hırka-i Şerif'i ziyaret ederiz. Hırka-i Şerif'i ziyaret etmek İstanbul geleneği. Hırka-i Şerif erkenden görmeye geliyoruz, sanki ilk defa görüyormuş gibi hissediyoruz. Koşarak geldik." dedi.

Recep Yıldız ise Hırka-i Şerif'i ziyaret ettiği için çok memnun olduğunu dile getirerek, "Ziyarette her yerim titredi. Bütün Müslümanlara nasip etsin. Çok mutluyum." diye konuştu.

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