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HBO Max'in Türkiye'de yayın hakkı lisans başvurusu onaylandı

İnternet yayın platformu HBO Max'in Türkiye'de yayın hakkı için yaptığı lisans başvurusu onaylandı.

İsa Toprak   | 01.10.2022
HBO Max'in Türkiye'de yayın hakkı lisans başvurusu onaylandı

Ankara

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin yasalarına uyan, toplumsal değerlerine saygı gösteren her kuruluşa desteklerinin sürdüğünü belirten Şahin, "Global bir marka olan HBO Max isimli internet yayın platformunun ülkemizde yayın hakkı için yaptığı lisans başvurusu onaylanmıştır. Lisansı hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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