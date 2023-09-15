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Hataylı balıkçılar "vira bismillah" dedi

Hataylı balıkçılar, bölgede 15 Eylül'de kalkan balığı av yasağının sona ermesinin ardından törenle mavi sulara açıldı.

Ali Kemal Zerenli  | 15.09.2023 - Güncelleme : 15.09.2023
Hataylı balıkçılar "vira bismillah" dedi Fotoğraf: Ali Kemal Zerenli / AA

Hatay

Konacık Limanı'ndaki törende konuşan Vali Mustafa Masatlı, Arsuz, Samandağ, İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde toplamda 369 gemi ve ruhsatlı 24 bin 600'den fazla balıkçının olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023-2024 av sezonu açılış konuşmasında deprem bölgesindeki balıkçıların da destekleneceği müjdesini verdiğini anımsatan Masatlı, şunları kaydetti:

"Devletimiz, asrın felaketinden etkilenen tüm sektörleri desteklediği gibi üç tarafı denizlerle kaplı, iklimi ve coğrafi yapısı itibarıyla dünyanın en bereketli ülkelerinden biri olan ülkemizin ihracatında önemli paya sahip balıkçılarımızı da desteklemektedir. Yeni av sezonumuzun balıkçılarımız için bereketli, kazasız, belasız, ilimiz ve ülkemiz ekonomisi için hayırlı olmasını diliyorum."

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu da Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında balıkçıların maddi ve manevi kayıplar verdiğini belirterek, "Depremden zarar gören balıkçıların desteklenmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı ile ilimizde kayıtlı 369 tekne sahiplerine 7 milyon 85 bin lira destekleme ödemesi yapılacak." diye konuştu.

Kesilen kurdelenin ardından balıkçılar mavi sulara açıldı. Törende, vatandaşlara balık ekmek ikram edildi.

Törene, AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Konacık Işıklı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Cuma Aslan, Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Celal Bilen, İskenderun Deniz Ticaret Odası Başkanı Kemal Kutlu, balıkçılar ve davetliler katıldı.

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